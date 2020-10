Nederland vil gjøre aktiv dødshjelp lovlig for barn under tolv år

Ordningen er i dag lovlig for alle over tolv år som kan gi sitt samtykke, samt for babyer under ett år med foreldrenes samtykke.

Denne uken støttet koalisjonsregjeringen et forslag om å utvide loven. Helseminister Hugo de Jonge sier at de nå vil sette i gang med å utforme forskrifter til den nye praksisen.

Helseministeren peker på en ny studie som viser at enkelte barn lever med «håpløse lidelser». Rundt fem til ti barn vil årlig bli omfattet av en lovendring, opplyser de Jonge.

– Studien viser et behov fra leger og foreldre av barn med uhelbredelig sykdom, barn som opplever håpløse og uutholdelige lidelser og som vil dø i overskuelig framtid, sier helseministeren.

Leger vil ikke straffes

Statsminister Mark Ruttes koalisjonsregjering kom etter hvert til enighet etter flere måneder med uenighet, med spesielt sterk motstand fra kristne partier.

De gjeldende lovene vil ikke ha behov for en formell endring, men den nye ordningen vil innebære at leger vil bli unndratt fra straffeforfølgelse etter å ha utført eutanasi mot lidende barn, sier helseministeren.

Det nederlandske parlamentet vil igjen diskutere temaet på en debatt torsdag, før regjeringen ventes å implementere den nye ordningen i løpet av de kommende månedene.

Første i verden

Nederland og nabolandet Belgia ble i 2002 de første landene i verden som gjorde eutanasi lovlig. I 2014 ble Belgia det første landet i verden som tillot eutanasi for barn, før Nederland deretter fulgte etter kort tid senere.

Aktiv dødshjelp, som er ulovlig her til lands, har vært gjenstand for debatt i mange år.

Flertallet av den norske befolkningen mener Norge bør åpne for aktiv dødshjelp, ifølge en undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av ABC Nyheter i juni i fjor.

I en undersøkelse gjennomført av Ipsos for Dagbladet i mars samme år, svarte tre av fire at de er positive til å tillate aktiv dødshjelp i Norge.