Lima-gruppen kaller Venezuela-valg udemokratisk

Valget åpner ikke for deltakelse fra alle politiske leirer i Venezuela, og oppfyller ikke minstekravene til demokratisk gjennomføring, ifølge en uttalelse fra Lima-gruppen tirsdag.

Gruppen oppfordrer myndighetene i Venezuela til å gjennomføre et fritt, rettferdig og troverdig valg på nasjonalforsamling og president.

Flesteparten av opposisjonspartiene har varslet at de vil boikotte valget, som de ser på som et forsøk fra president Nicolas Maduros regjering på å ta kontroll over nasjonalforsamlingen, den eneste institusjonen i landet der opposisjonen fortsatt har flertall.

Også EU og USA har stilt spørsmål ved det kommende valgets legitimitet.

Lima-gruppen ble etablert i 2017 i et forsøk på å oppnå en regional løsning på krisen i Venezuela.