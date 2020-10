Biden og Trump utveksler nye anklager

Det var 21 dager igjen til presidentvalget da de to kandidatene holdt hver sine valgmøter tirsdag kveld.

Trump brukte velkjent taktikk og fyrte av anklager og fornærmelser mot Biden. Biden er mentalt skutt og et redskap for kommunister og venstreekstreme, sa Trump til sine tilhengere i Pennsylvania, og tegnet et skremmebilde av et USA som en storskala-versjon av Venezuela.

Trump nevnte også kort coronapandemien.

– Vi skal knuse dette viruset veldig fort. Det skjer allerede nå, sa Trump, idet smitte- og dødstallene stadig øker i USA.

– Snart blir det perfekt, sa Trump.

Noen timer tidligere holdt Biden tale på et mindre valgmøte ved et eldresenter i Florida, dagen etter at Trump besøkte samme delstat.

– Trump har aldri fokusert på dere. Hans håndtering av pandemien har vært tilfeldig, akkurat som presidentskapet hans, sa Biden.

Biden viste til at Trump, som selv ble en del av smittestatistikken på 8.000.000 amerikanere denne måneden, tidligere har sagt at viruset knapt smitter noen som helst.

– Dere er forbruksgjenstander, dere er forglemmelig, dere er knapt noen. Det er slik han ser på dette, sa Biden.