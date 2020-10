Enda et koronaforsøk satt på pause

Den amerikanske legemiddelprodusenten Eli Lilly er i tredje og avsluttende fase med et forsøk på utvikling av en antistoffbehandling for koronapasienter som ligger på sykehus. Tirsdag opplyste selskapet at det setter forsøket på pause på grunn av en uspesifisert hendelse.

Pausen er midlertidig og kan være urelatert til legemiddelet som er under utprøving, ifølge en melding fra selskapet selv.

Eli Lillys forsøk startet i august på over 50 steder i USA, Danmark og Singapore og skulle omfatte 10.000 frivillige.

Mandag satte farmasigiganten Johnson & Johnson utviklingen av en mulig covid-19-vaksine på pause, etter at en forsøksperson i studien fikk det som ble kalt en uforklarlig sykdom. Selskapets forsøk var da inne i tredje og siste fase.