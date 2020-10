I løpet av det neste tiåret kan antall mennesker i nød etter naturkatastrofer øke med 50 prosent, heter det i FN-rapporten, som omtales av BBC.

Over de siste 50-årene har antall registrerte katastrofer knyttet til ekstremvær femdoblet seg. I løpet av disse årene har det oppstått rundt 11.000 katastrofer, som har krevd over to millioner menneskeliv. Katastrofene har kostet svimlende 32 billioner norske kroner.

Rundt 70 prosent av dødsfallene som knyttes til katastrofene skjedde i de fattige nasjonene. Rapporten advarer mot at kun én av tre mennesker på jorda er tilstrekkelig dekket av et godt nok varslingssystem ved ekstremvær.

– Å være forberedt og i stand til å reagere til rett tid, på rett sted, kan redde mange liv og beskytte levebrødene til samfunn overalt, sier Petteri Taalas, generalsekretær i Verdens meteorologiorganisasjon (WMO), ifølge BBC.

– Vil fortsette å utgjøre en pågående og økende trussel mot menneskeliv

Behovet for nye varslingssystemer er mest kritisk i u-land og øystater, heter det i rapporten.

Petteri Taalas, generalsekretær i Verdens meteorologiorganisasjon. Foto: NTB

Coronapandemien har heller ikke gjort det lettere å bygge nye, effektive varslingssystemer. Men pandemien skal ikke hindre behovet for å hjelpe fattige mennesker til å takle naturkatastrofer, forverret av klimaendringer, heter det i rapporten.

– Mens covid-19 genererte en stor internasjonal økonomi- og helsekrise som det vil ta flere år å komme seg fra, er det avgjørende å huske at klimaendringene vil fortsette å utgjøre en pågående og økende trussel mot menneskeliv, økosystemer, økonomi og samfunn i århundrer fremover, advarer Taalas overfor BBC.

Kan øke med 50 prosent

Bare 26 prosent av værobservasjonsnettverkene i Afrika oppfyller standeren til WMO, skriver BBC.

108 millioner mennesker etterspurte i 2018 støtte for å håndtere naturkatastrofer. Forfatterne av den ferske rapporten mener dette tallet kan øke med 50 prosent innen 2030. Effektive varslingssystemer er dermed nøkkelen for at flere mennesker skal kunne klare å takle katastrofer i fremtiden, ifølge rapporten.