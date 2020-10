Rusk i USAs valgmaskineri fører til bekymring

Tre uker før presidentvalget i USA er det enorm etterspørsel etter stemmesedler som brukes til å stemme via posten. Landets valgsystem er satt under hardt press som følge av coronakrisen og mange amerikaneres ønske om slippe å møte opp fysisk på valgdagen.

Samtidig som president Donald Trump gang på gang har hevdet at de mange poststemmene vil føre til valgfusk, har partiet hans, Republikanerne, satt opp uoffisielle stemmebokser i kirker, våpenbutikker og andre lokaler i delstaten California.

Delstatens justisminister Xavier Becerra har gitt ordre om at boksene må fjernes og truet med at de som prøver å tukle med valget, risikerer straffeforfølgelse. Men Republikanerne har svart at de ikke kommer til å følge ordren, som de sier er i tråd med Californias liberale valglov. Den gir alle anledning til å samle inn stemmer og levere dem inn til valgmyndighetene.

Rekordmange poststemmer

Over ti millioner personer har så langt forhåndsstemt til presidentvalget i USA. Det er flere ganger så mange som på samme tidspunkt før forrige presidentvalg i 2016, opplyser US Elections Project ved University of Florida.

Amerikanske velgere har bedt om å få tilsendt 75 millioner post-stemmesedler, over dobbelt så mange som de 33 millionene som ble sendt ut for fire år siden.

Men allerede nå meldes det om problemer som kan svekke valgets troverdighet i flere delstater.

I tillegg til trykkfeil er det meldt om forsinkelser både i utsendingen og innleveringen av stemmesedlene. Det rapporteres om feil i håndteringen av innleverte stemmesedler, som i delstaten Pennsylvania, der stemmesedler har havnet i søpla. Det er også meldt om tilfeller der personer har mottatt ikke bare én, men flere stemmesedler.

Manglet poststempel

Skrekkhistorier fra nominasjonsvalgene tidligere i år, der titusener av velgere enten ikke mottok noen stemmeseddel eller fikk dem for sent til å stemme, øker bekymringen. Da var det også tusenvis av stemmesedler som ikke ble stemplet av postvesenet, noe som gjorde det umulig å kontrollere at de var levert inn i tide.

President Donald Trump har gjentatte ganger sagt at poststemmer vil føre til valgfusk og lovet å klage på behandlingen av stemmesedlene.

– Ute av kontroll. Et valg med fusk!!! tvitret han i forrige uke da det ble kjent at 50.000 innbyggere i Columbus i Ohio hadde fått tilsendt stemmesedler med feil kandidater.

Men eksperter mener at valgavviklingen foreløpig går bra, og at problemene blir blåst opp av mediene.

Analytikeren Kevin Kosar ved American Enterprise Institute sier at det vil dukke opp feil underveis, men at det er bra at de oppdages tidlig.

– Det er 2020, og alle er på tå hev, sier Amber McReynolds, administrerende direktør ved National Vote At Home Institute.

– Vil alt være perfekt hele tiden? Nei. Det har aldri vært et perfekt valg, sier hun og understreker at valgavviklingen fungerer bra de aller fleste steder.

Frykter dårlig kapasitet

McReynolds understreker at også fysisk oppmøte har sine problemer, som i delstaten Georgia, der det mandag ble meldt om lange køer da valglokalene åpnet for forhåndsstemming.

– Jeg tror faktisk det er flere problemer med fysisk oppmøte, sier hun.

Hun frykter problemer på selve valgdagen, spesielt i vippestatene Wisconsin, Pennsylvania og Michigan, som hun mener ikke har satt av nok tid til å åpne, kontrollere og telle millioner av poststemmer.

Ettersom det er ventet at langt flere demokrater enn republikanere vil stemme per post, er det knyttet stor usikkerhet til hvor lang tid det vil ta å erklære en vinner, og hvorvidt den som ser ut til å ha fått flest stemmer på valgdagen, vil være den egentlige vinneren.

Sårbare

At Republikanerne nå har begynt å sette opp egne innleveringsbokser på utvalgte steder, gjør ikke situasjonen enklere. De har dessuten gitt klar beskjed om at de ikke vil følge ordren om å fjerne dem.

Demokraten Alex Padilla i delstatsregjeringen understreker at bare lokale valgfunksjonærer har lov til å sette opp offisielle innleveringsbokser der folk kan komme og levere inn sine poststemmer. Det er regler for hvor ofte de skal tømmes.

Uoffisielle bokser er ikke lovregulert på samme måte, noe som gir økt usikkerhet.

I tillegg til ordren om å fjerne boksene har justisministeren i delstaten også bedt partiet om å gi delstatsmyndighetene navn, adresse og fødselsdag på alle velgere som har benyttet seg av de uoffisielle boksene.

Som følge av coronapandemien og smittefrykt har California for første gang sendt ut poststemmer til alle registrerte velgere, over 21 millioner mennesker. Stemmesedlene kommer med en returkonvolutt med forhåndsbetalt porto.