FN: Stor økning i klimarelaterte katastrofer siden år 2000

De siste 20 årene har 6.700 klimarelaterte miljøkatastrofer – som oversvømmelser, tørker, stormer og skogbranner – blitt registrert, fastslår FNs kontor for kriserisikoreduksjon (UNDRR).

– Vi er ødeleggende med vilje. Det er den eneste konklusjonen man kan komme til når man går gjennom katastrofene som har skjedd over de siste 20 årene, sier UNDRR-sjef Mami Mizutori.

I perioden 1980–1999 ble det til sammenligning registrert 3.700 klimarelaterte katastrofer som førte med seg dødsfall og ødeleggelse. Denne økningen er drevet av katastrofer som knyttes til klimaendringer, ifølge FN.

– Oddsen går mot oss når vi ikke handler ut fra forskning og advarsler om å investere i forebygging, tilpasse oss til klimaendringer og redusere risiko i forbindelse med katastrofer, sier Mizutori.

Kan se mørkt ut

Tsunamien i Sørøst-Asia i 2004, som kostet 230.000 mennesker livet, syklonen Nargis i Myanmar i 2008 som førte med seg 140.000 dødsfall og jordskjelvet i Haiti i 2010, der 220.000 ble drept, er de alvorligste katastrofene de siste 20 årene.

Vulkansk aktivitet som har ført til ødeleggelser, og antall ødeleggende jordskjelv har også økt siden år 2000, ifølge FN. Asia har blitt rammet av 3.068 klimarelaterte miljøkatastrofer siden år 2000, mens det i Nord-Amerika og Sør-Amerika til sammen ble registrert 1.756. Afrika ble rammet av 1.192 slike katastrofer.

Hetebølger i Europa i 2003 og i Russland i 2010 kostet henholdsvis 72.000 og 56.000 mennesker livet.

– Hvis økningen i ekstremvær fortsetter over de neste 20 årene, ser framtiden til menneskeheten svært mørk ut, sier Debarati Guha-Sapir, som leder det belgiske forskningsinstituttet CRED, til nyhetsbyrået DPA.

FN brukte i studien en database som CRED-instituttet har utviklet.

Flom rammer mange

Oversvømmelser har rammet over 1,5 milliard mennesker siden år 2000, flere enn noen annen type katastrofe. FN fastslår at flomsikring bør være prioritert i utviklingsarbeid.

Antallet flommer har mer enn doblet seg siden år 2000, mens antallet stormer av betydelig styrke har økt fra 1.457 til 2.034.

– Bedre flomsikring er en lavthengende frukt, sier Mizutori og viser til at det finnes billig og trygg teknologi som kan hjelpe.

UNDRR har også vært en forkjemper for tilholdssteder under sykloner, vindsikrede bygninger og skoger som kan beskytte mot farer ved stormer. I tillegg trekker FN-rapporten fram at tusenvis av liv kan bli spart hvis det blir utviklet varslingssystemer.

Det er også behov for å hjelpe personer å hanskes med tørke, ifølge rapporten. 40 prosent av flommene de siste to tiårene har vært i Afrika.