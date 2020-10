Forskere oppdaget uvanlig stjernesystem – vil forårsake enorm eksplosjon

Stjernesystemet Apep ble oppdaget i 2018, og befinner seg 8000 lysår unna jorden. Ifølge CNN er systemet så uvanlig at forskere aldri hadde forventet å finne noe slikt.

Det er kjent som et Wolf-Rayet-system, altså stjerner med høy overflatetemperatur. Den høye temperaturen gjør at stjernene blåser vekk sitt ytre hydrogenlag, og på den måten blottlegger hele sin varme kjerne. Kun få kjempestjerner utvikler seg til en Wolf-Rayet-stjerne ved enden av sitt liv.

– En tikkende bombe

Kun én av hundre millioner stjerner er store nok til å bli en Wolf-Rayet. Apep-systemet består av to. I systemets senter befinner det seg nemlig to stjerner som er 10 til 15 ganger større enn vår sol.

I to år har forskere studert stjernesystemet, som til syvende og sist vil resultere i en supernova-eksplosjon som etterlater et sort hull.

– Det er en tikkende bombe. Apeps hovedstjerne roterer med svært høy hastighet, noe som betyr at den vil kunne detonere et sterkt gammaglimt når den eksploderer, sier Peter Tuthill ved University of Sydney til CNN.

Rammer ikke jorden

Gammaglimt er de sterkeste elektromagnetiske utbruddene som er kjent i universet. Glimtene kan vare fra ti millisekund og opp til flere minutter. Et så stort glimt som Apep trolig vil forårsake har så langt aldri blitt observert i Melkeveien.

Forskerne kan berolige med at eksplosjonen ikke vil ramme jorden, takket være systemets rotasjonsakse. Hadde ikke dette vært tilfelle ville eksplosjonen ha ødelagt jordens ozonlag, og etterlatt oss uten beskyttelse mot strålinger fra solen.