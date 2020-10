En grusom avstraffelse kan ha endt livet til denne kvinnen for rundt 1200 år siden

Lemlestelse som straff har sannsynligvis blitt praktisert blant mennesker over store deler av verden.

Særlig har skader påført i ansiktet blitt sett på som skamfullt, ifølge en artikkel i tidsskriftet Antiquity. Det finnes bevis for slike straffer fra blant annet gamle Egypt, Nord- og Sør-Amerika, Asia og Europa .

Nå rapporterer en britisk forskergruppe om det som sannynligvis er det tidligste kjente tilfelle av en spesielt grusom fysisk avstraffelse i England.

En hodeskalle som tilfeldigvis dukket opp under bygningsarbeid på 1960-tallet i Sør-England har blitt undersøkt på nytt, og forskerne mener at denne personen sannsynligvis ble dømt til å få ansiktet sitt ødelagt.

Men hva var det som ble gjort med ansiktet hennes? Og hvorfor kan arkeologene si at dette er fysisk avstraffelse?

Skallen ble funnet i nærheten av Basingstoke i Storbritannia.

Nese og lepper

Forskerne mener det er klare spor på selve hodeskallen som vitner om at denne personen ble skamfert før hun døde.

Både skallen og den ene tannen som satt igjen tydet på at det er snakk om et ungt menneske, fra 15 til 18 år gammel. Det var ikke mulig å bestemme kjønnet, men forskerne fikk gjort en DNA-analyse av tannen. Den viste at det er snakk om en kvinne.

Det er klare kuttmerker i pannen, og den øverste delen av nesebeinet er kuttet av. Det samme gjelder området over tennene, som tyder på at leppene ble skåret av. Det er også andre kuttskader i pannen og andre steder på skallen.

Disse kuttskadene kan tyde på at kvinnen også ble skalpert.

Forskerne mener skadene har blitt påført før hun døde. Kuttene er påført i flere omganger og med forskjellige vinkler, og forskerne mener det er tegn på at personen har kjempet i mot.

(Saken fortsetter under bildet)

Her kan du se de forskjellige skadene, blant annet neseskaden i e) og leppeskadene i b). Foto: Cole et al / Antiquity 2020

Men kvinnen døde sannsynligvis kort tid etterpå. Det er lite tegn til at sårene har begynt å gro, og det er en mulighet for at hun har dødd av skadene.

Under utgravningene på 1960-tallet ble det ikke funnet noen flere knokler fra kvinnen, eller noen andre knokler. Det kan enten bety at hodet ble adskilt og plassert et annet sted, eller at knoklene ikke ble funnet.

Men kvinnen kan også ha fått en isolert begravelse, mener forskerne. Dette var forbeholdt folk som ikke var skikket til å ligge på felles-kirkegården, ifølge den nye forskningsartikkelen.

Men hva kan kvinnen ha gjort for å få denne straffen?

Skrevne lovsamlinger

Portrett av Kong Knut fra 1031, fra manuskriptet Liber Vitae (Bilde: British library)

Grunnen til at forskerne mener dette er en straff, er at det finnes beskrivelser av lignende avstraffelser i lovsamlinger fra kort tid etter denne kvinnen var i live.

Skallen har blitt radiokarbon-datert, en teknikk du kan lese mer om her på forskning.no, og resultatet viser at denne kvinnen døde en gang for rundt 1170 år siden, i den angelsaksiske perioden i England. Altså på 800-tallet e. Kr.

Lover fra 900-tallet nevner blant annet fjerning av nese for tyveri, og lover fra 600-tallet nevner lemlestelse av kriminelle.

For eksempel nevner lovene under Knut den mektige, da han var konge av England fra 1016 til 1035, denne avstraffelsen. Da kunne man risikere at øyne, nese, lepper og skalp ble fjernet på grunn av kriminelle handlinger som var verre enn tyveri, som samlingen kaller det.

Det blir også spesifikt nevnt at kvinner som er utro kan få fjernet nese og ører.

Spørsmålet er om disse grusomme avstraffelsene også ble brukt i århundrene før lovene ble skrevet ned. Forskerne mener denne skallen kan tyde på det.

Dermed er det en del tolkning inne i bildet, og forskerne mener det ikke er mulig å kunne avdekke hele historien om hva som egentlig skjedde her. Men de mener at de har funnet en sannsynlig forklaring på hvorfor denne hodeskaden har disse skadene.