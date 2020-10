Studie: Coronaviruset kan overleve på overflater i en måned

Studien fra det australske offentlige forskningsinstituttet CSIRO er imidlertid gjennomført under kontrollerte forhold i laboratorium, med stabil luftfuktighet, temperatur på 20 grader og i mørke, melder BBC.

Til sammenligning kan vanlig influensavirus overleve under samme kontrollerte forhold i 17 dager.

Viruset overlever lenger på glatte, ikke-porøse overflater enn på porøst materiale som klær, der det viser seg at viruset ikke overlever utover 14 dager.

Studien viser også at virusets levetid er kortere når temperaturen stiger. Viruset smittet ikke lenger etter 24 timer ved en temperatur på 40 grader på visse overflater, ifølge studien som er publisert i Virology Journal.

Virusets evne til å holde seg levende på rustfritt stål i kjølig temperatur kan forklare smitteutbrudd i slakteanlegg og kjølelagre, mener forfatterne.

Forskerne mener også at funnene støtter tidligere forskning som antyder at viruset kan overleve på fersk og frossen mat. Verdens helseorganisasjon (WHO) har på sin side ikke bekreftet tilfeller av smitteoverføring via mat eller matemballasje.

Professor Ron Eccles, tidligere leder ved Common Cold Centre ved Cardiff University i Storbritannia, kritiserer studien. Den skaper unødvendig frykt blant folk, mener han, og viser til at viruset i de fleste tilfellene spres via luft når folk hoster, nyser eller snakker.

I juli sa mikrobiologiprofessor Emanuel Goldman ved Rutgers University at risikoen for smittespredning via overflater er svært liten. I forrige uke sa medisinprofessor Monica Gandhi ved University of California at coronaviruset ikke spres via overflater.