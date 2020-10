Mange savnet etter forlis utenfor Tunisia

– To døde, en kvinne og en baby, er funnet. Sju personer er reddet, sier talsmann Housemeddine Jebabli til nyhetsbyrået AFP.

Forliset skjedde utenfor kystbyen Sfax søndag. Ifølge de første anslagene var 30 mennesker fra land sør for Sahara om bord i båten, opplyser Jebabli, som tilføyer at det ble satt i gang et søk etter savnede.

Han sier ikke hvor båten kan ha kommet fra.

Mellom januar og midten av september ble 8.581 personer, blant dem drøyt 2.100 utlendinger, stanset i forsøket på å ta sjøveien fra Tunisia til Europa, ifølge innenriksdepartementet.