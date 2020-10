– Det ser ut som jeg er immun, jeg vet ikke, kanskje i lang tid, kanskje i kort tid. Det kan vare hele livet, ingen vet egentlig, men jeg er immun, sier Trump i søndagens intervju.

Dagen før sa presidentens lege Sean Conley at han ikke lenger utgjør en smittefare. Conley sa ikke direkte at Trump er frisk, og heller ikke hvorvidt han har testet negativt for coronaviruset etter at han var syk.

Trump reiser kommende uke på valgkampturné til Florida, Pennsylvania og Ohio.