Europeiske måneekspedisjoner på trappene

Ifølge britiske The Guardian vil ESA først offentliggjøre planer om å sende opp en bemannet romstasjon som skal gå i kretsløp rundt månen.

Det skal også utvikles en enhet som skal hjelpe måneastronautene med kommunikasjon og fylling av drivstoff. Denne har fått navnet Esprit.

Romferdene vil bli gjennomført i samarbeid med amerikanske NASA og de japanske og canadiske romfartsprogrammene.

Målet er å få en astronaut til månen innen 2024. Ifølge David Parker i ESA, som er en av nøkkelpersonene i prosjektet, vil det mest trolig være plass til en europeisk astronaut på måneferden.

– Det er en utfordrende tidsfrist, men vi er klare, sier David Parker i ESA.

Han sammenligner måneprosjektet med utforskningen av Antarktis, og at det vil være langt mer omfattende enn Apollo-prosjektet som gjorde at mennesker for første gang fikk gå på månen.

– Månen er som et åttende kontinent. Det er et astronomisk museum som har samlet opp historien til vårt solsystem i fire milliarder år. Da vi dro dit med Apollo, var det som om vi dro til gavebutikken til museet, plukket med oss noen suvenirer og dro igjen. Nå skal vi utforske skikkelig.