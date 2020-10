Presidenten fikk påvist coronasmitte 1. oktober og har planlagt å legge ut på valgkampturné til uka. Conley sier testene viser at han ikke lenger er en smittefare.

– I kveld er jeg glad for å melde at i tillegg til at presidenten møter kravene til å gå ut av isolasjon, viser denne morgenens coronaprøve at han etter dagens standard ikke lenger regnes som smittefarlig, sier Conley.

Trump ble lagt inn på sykehus med sin coronasykdom, men ble utskrevet etter tre dager og var tilbake i Det hvite hus mandag.

Trump i balkongtale: – Viruset vil forsvinne



USAs president Donald Trump ble møtt av hundrevis av jublende tilhengere da han lørdag holdt sin første offentlige tale siden corona-innleggelsen.

– Jeg føler meg veldig bra, sa Trump i sin første offentlige opptreden siden han ble utskrevet fra sykehus mandag.

Trump talte fra en balkong på sørsiden av presidentboligen.

– Jeg vil at dere skal vite at nasjonen vår kommer til å nedkjempe dette fryktelige Kina-viruset. Det kommer til å forsvinne, sa Trump om koronaviruset som har krevd over 215.000 amerikanske menneskeliv.

Publikum hylte og ropte «vi elsker deg» til presidenten. Han talte i drøyt 17 minutter, i det som omtales som en kortversjon av Trumps vante valgkamptaler, som ofte varer i over en time.



Det var så som så med sosial avstand, men de fleste tilhørerne bar munnbind. Enkelte tok det av da presidenten talte. Trump var uten.

– Stem

Det hvite hus vil ikke svare på når presidenten sist testet negativt for corona, og arrangementet gikk av stabelen på tross av helsemyndighetenes koronaråd.

Det hvite hus insisterte på at det ikke var et valgkampmøte, men Trump kom ikke med noen politiske kunngjøringer.

Trump brukte talen til å gå løs på Demokratenes presidentkandidat Joe Biden og visepresidentkandidat Kamala Harris.

– Jeg tror vi kommer til å senke dem så mye, sa presidenten, som hadde plaster på hånden – trolig fra intravenøse injeksjoner.

Arrangementet hadde tittelen «fredelig protest for lov og orden» og tilhørerne var hovedsakelig svarte og personer med latinamerikansk bakgrunn.

Febersjekk

Trump fremsto frisk, men kanskje litt hes under opptredenen der budskapet var at han er tilbake og klar til å ta opp kampen om gjenvalg.

Munnbind og avstand var påbudt, og deltakerne fikk temperaturen målt før de slapp inn.

Trump sliter på meningsmålingene og håper å blåse liv i valgkampen under fire uker før valgdagen.

– Gå ut og stem. Vi skal gjøre dette større enn valget for fire år siden. Det er det viktigste valget i vårt lands historie, sa Trump.

Ut på tur

Kort tid før lørdagens arrangement opplyste Det hvite hus at Trump skal holde to folkemøter neste uke – i Pennsylvania tirsdag og Iowa onsdag.

Fra før er det kjent at presidenten skal holde en valgkamptale i Florida mandag.

Mange uttrykker fortsatt tvil rundt Trumps helsetilstand, og presidentens leger har fått kritikk for manglende åpenhet.

Samme dag fastslo Trumps smittevernekspert Anthony Fauci at det var en «superspreder-hendelse» i Rosehagen i Det hvite hus 26. september.

Anledningen for arrangementet var nominasjonen av Amy Coney Barrett som ny høyesterettsdommer.

I etterkant har det vist seg at president Donald Trump og en rekke andre i hans krets er blitt smittet av coronaviruset.

Det antas at over 30 mennesker ble smittet under seremonien i Rosehagen.

