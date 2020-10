Tusenvis demonstrerte mot Netanyahu i Israel

Netanyahu er ikke skikket til å være statsminister mens han samtidig er tiltalt for korrupsjon, mener demonstrantene. Samtidig er det stor motstand mot måten myndighetene har håndtert koronaviruset.

På grunn av strenge restriksjoner fikk ingen demonstrere utenfor statsministerboligen i Jerusalem. Koronareglene forbyr folk å demonstrere lenger enn 1 kilometer unna sin egen bolig.

Derfor var det en rekke lokale demonstrasjoner lørdag. Den største fant sted i havnebyen Tel Aviv, der flere tusen samlet seg på Habima-plassen. Demonstrantene veivet med svarte og rosa flagg, som symboliserer de forskjellige grasrotbevegelsene som står bak demonstrasjonene.

Flere steder i Tel Aviv og Jerusalem brøt det ut sammenstøt mellom demonstrantene og politifolk.

– Bibi, du ødelegger framtiden min, sto det på en plakat som tok i bruk statsministerens kallenavn.

Netanyahu står tiltalt for svindel, tillitsbrudd og for å ha mottatt bestikkelser for sin rolle i en rekke skandaler, og det har vært ukentlige demonstrasjoner mot ham i det siste. Selv omtaler han demonstrantene som venstrevridde og anarkister.