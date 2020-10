Colombias ekspresident løslatt

Anklagene mot Uribe har splittet det søramerikanske landet, og det var protester både for og imot ekspresidenten da høyesterett 5. august bestemte at Uribe skulle pågripes.

Høyesterett framholdt i sin 1.500 sider lange kjennelse at det er rikelig med bevis for at Uribe forsøkte å presse tidligere paramilitære til å trekke tilbake uttalelser som satte ham i et dårlig lys.

Saken har blottlagt vedvarende spenninger knyttet til Colombias norskstøttede fredsavtale som skulle gjøre slutt på over 50 år med borgerkrig. Paramilitære grupper spilte en sentral rolle i konflikten med de venstreorienterte geriljaene.

Etterforskningen fortsetter

Lørdag besluttet en dommer at kjennelsen fra høyesterett er ugyldig etter at Uribe sa opp som senator. 68-åringen er nemlig ikke formelt siktet, og han skal nå straffeforfølges som en vanlig borger siden han forlot senatet etter pågripelsen, fastslår dommeren.

Saken er nå overført fra høyesterett, som etterforsker folkevalgte, til påtalemyndighetens kontor.

– Takk, Gud, tvitret Uribe.

Påtalemyndigheten er enig i beslutningen om løslatelse, men understreker at etterforskningen fortsetter.

– Det vil ikke være noen straffrihet. Rettferdigheten vil skje, sier aktor Gabriel Ramon Jaimes.

Avviser anklagene

Uribe har på det sterkeste avvist anklagene mot ham. Etterforskningen startet etter at tidligere paramilitære beskyldte Uribe for å ha bidratt til å opprette en paramilitær gruppe på 1990-tallet.

Uribe var den første presidenten i Colombias nyere historie som plasseres i husarrest.

Kritikere mener domstolene inntil nå har lukket øynene for gjentatte anklager om at Uribe hadde bånd til paramilitære grupper under konflikten.

Slike grupper ble organisert av rike landeiere, noen ganger med statlig medvirkning, for å kjempe mot geriljaer.

– Ofrene krever rettferdighet

Uribes tilhengere anfører at beslutningen om å sette Uribe i husarrest er urettferdig fordi tidligere geriljasoldater har fått gå fri mens de vitnet om krigsforbrytelser.

Tilhengerne fremhever Uribes vellykkede kamp mot Farc-geriljaen mens han var president fra 2002 til 2010. Kritikerne holder ham ansvarlig for en rekke menneskerettighetsovergrep.

Jaimes sier påtalemyndigheten vil fortsette etterforskningen på realt vis.

– Ofrene krever sannhet, rettferdighet og oppreisning. Og rettsvesenet må gi effektive svar, men alltid innenfor lovens rammer, sier aktoren.

Kritisk til fredsavtalen

Uribe er mentor for Colombias høyreorienterte president Ivan Duque, som har forsvart Uribe gjentatte ganger. Begge to har hele veien vært sterkt kritisk til fredsavtalen fra 2016 mellom Farc og regjeringen.

Uribes etterfølger og Duques forgjenger, Juan Manuel Santos, fikk i 2016 Nobels fredspris for sin iherdige innsats for å få slutt på borgerkrigen som kostet over 220.000 menneskeliv og drev millioner på flukt.