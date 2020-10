Den tragiske hendelsen fant sted i Glen Canyon National Recreation Area i Arizona i USA.

Nasjonalparken er et populært utfartssted for turgåere og turister, og er blant annet kjent for sitt klippeformede landskap. Utsikten over Colorado River er spektakulær.

35 meter fritt fall



Men søndag 4. oktober gikk det galt. Ifølge en pressemelding fra National Park Service (NPS) ble en 25 år gammel mann erklært død etter å ha blitt funnet nedenfor den stupbratte fjellsiden.

Det anslås at mannen først falt cirka 35 meter rett ned, før ferden fortsatt videre nedover fjellsiden.



En politimann som rappellerte ned til den skadde turgåeren, kunne lite gjøre for å redde livet til 25-åringen, som trolig døde momentant.

Den avdøde er identifisert som 25 år gamle Orlando Serrano-Arzola fra Phoenix, Arizona.

Fant levninger fra menneske

Under den kompliserte redningsaksjonen ble det gjort funn av benrester. Disse er nå bekreftet å være levninger fra et menneske.

Politiet har derfor startet etterforskning for å finne ut hvem levningene tilhører, melder CNN.

Fallulykken skal være det 13. dødsfallet i Glen Canyon National Recreation Area hittil i år, skriver Fox10.