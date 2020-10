Stureplans nattklubber åpner dørene igjen

Festingen på Stureplan ble satt på vent da regjeringen i Sverige 25. mars vedtok at kun utesteder med bordservering fikk holde åpent. Fredag åpnet flere nattklubbene dørene igjen.

– Vi har bygget om våre nattklubber for å sikre sosial avstand. Lokalene er tilpasset og møblert slik at gjestene kan holde trygg avstand, sier Linda Nordlund, markedssjef for Stureplansgruppen, til Aftonbladet.

Allerede fredag kveld var festende svensker tilbake på Stureplan. De måtte finne seg i at det nå er bordservering som gjelder også på nattklubbene, og at det kun ble sluppet inn så mange som det var plass til rundt bordene.

Ikke alle som møtte opp fredag trodde på at avstandsreglene ville bli overholdt utover natten.

– Det tror jeg ikke et sekund på, sier 24-åringen Rasmus Rönnkvist.