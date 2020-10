Fire gisler løslatt i Mali

Det opplyser både Frankrikes president, presidentens kontor i Mali og statsministeren i Italia torsdag kveld. Alle var da på vei i fly til hovedstaden Bamako.

Slektninger av Malis tidligere presidentkandidat Soumaila Cisse og den franske bistandsarbeideren Sophie Petronin fikk allerede tirsdag vite at de var satt fri. Ekspresidenten har sittet fanget i seks måneder, mens Petronin ble bortført for fire år siden.

Frankrikes president Emmanuel Macron skriver på Twitter at han har snakket med Petronin, og at han vil møte henne på flyplassen når hun lander.

Fengslet av al-Qaida

– For en glede det var å høre stemmen hennes og vite at hun nå er trygg, skriver Macron.

Da flyet med Petronin og de andre gislene landet i Malis hovedstad sent torsdag, var det emosjonelle scener. Petronin ble møtt av sønnen sin, mens Cisse omfavnet kona og sønnen sin.

– Ah, dere er her! brøt Cisse ut da han så dem.

Nyheten om at de to italienerne også var satt fri, ble først kunngjort av Malis regjering da de var gått om bord i flyet. Det er snakk om den katolske misjonæren Pierluigi Maccali, som ble bortført i september 2018 i Niamey i Niger, samt en italiener ved navn Nicola Ciacco.

Alle har sittet fanget hos ytterliggående islamister knyttet til al-Qaida, ifølge regjeringen.

Drev valgkamp

For noen dager siden løslot maliske myndigheter over 180 islamister fra fengsel og sendte dem til Nord-Mali med fly, tilsynelatende for å forberede en fangeutveksling.

Cisse drev valgkamp i nærheten av Timbuktu for å gjenvelges til nasjonalforsamlingen da hans bilkolonne ble overfalt. Han ble bortført, og hans livvakt ble drept. Det eneste livstegnet fra ham var et håndskrevet brev i august.

75 år gamle Petronin forsvant i 2016 i byen Gao, der hun arbeidet med foreldreløse barn, og ingen hørte fra henne før hun 18 måneder senere ble vist fram i en video fra en al-Qaida-alliert gruppe.