Aktivist dømt til ti års fengsel for å spre ateisme i Algerie

Yacine Mebarki ble også funnet skyldig i å ha fornærmet islam, og dømt til å betale en bot på 10 millioner dinarer, som tilsvarer 720.000 kroner.

Den algeriske menneskerettsligaen uttrykker at den er sjokkert over at straffen ble så streng. Det er den hardeste dommen et medlem av Hirak-gruppen, som er i åpen opposisjon til myndighetene i landet, har fått.

Straffen er også strengere enn det aktoratet ba om. De la ned påstand om en fengselsstraff på åtte år, men dommeren la til ytterligere to år.

Mebarki ble pågrepet i sitt hjem 30. september, og ifølge en venn av ham fant politiet der en gammel utgave av koranen, der en av sidene var revet ut. Dette ble regnet som et angrep på islam.

Hirak-gruppen sto bak omfattende demonstrasjoner som brøt ut i februar i fjor, og førte til at daværende president Abdelaziz Bouteflika trakk seg. Gruppen fortsatte sine demonstrasjoner, med krav om en reell kursendring i landet.

61 personer knyttet til gruppen er nå bak lås og slå, ifølge menneskerettsgruppen CNLD.