USA: Ti ganger så mange forhåndstemmer som i 2016-valget

Det er ifølge nyhetsbyrået Reuters ti ganger så mange forhåndsstemmer som til samme tid i 2016.

Koronaviruset, teknologiske fremskritt og et polarisert ordskifte trekkes fram som årsakene til økningen av universitetet i Florida, som leder den nasjonale valgovervåkingen.

– Vi har aldri før sett så mange stemme så lenge før et valg. Folk stemmer når de har gjort seg opp en mening, og vi vet at mange bestemte seg for lenge siden og allerede har en mening om Trump, sier Michael McDonald ved universitetet.

Ifølge forskerne ligger det an til at så mange som 150 millioner vil stemme i høstens valg. Det vil gi en valgdeltakelse på 65 prosent blant registrerte velgere, som i så fall vil den høyeste valgdeltakelsen i et presidentvalg siden 1908.