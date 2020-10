Argentina åpner for GMO-hvete som første land i verden

Hveten som nå er godkjent av argentinske myndigheter er genmodifisert slik at den er mer motstandsdyktig mot tørke. Argentina blir dermed det første landet som åpner for GMO-hvete.

Argentina er verdens fjerde største eksportør av hvete, og ber nå Brasil gjøre en vurdering av om GMO-hveten kan godkjennes også der. 45 prosent av hveten Argentina eksporterer går til nabolandet.

HB4-hveten, som det genmodifiserte kornet heter, er utviklet av det argentinske bioteknologiselskapet Bioceres.

– Nå må vi gå ut i verden og overbevise folk om at dette er superbra og klare å skape markeder for denne hveten, som er et evolusjonært sprang, sier direktør Federico Trucco i selskapet.