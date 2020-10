Rapperen Tory Lanez siktet for å ha skutt artisten Megan Thee Stallion

Megan Thee Stallion har hevdet at rapperen skjøt henne i foten etter at de to hadde vært i en krangel i Los Angeles i sommer. Tory Lanez har hele tiden nektet for å ha skutt henne.

Men torsdag ble han siktet av Los Angeles-politiet for angrep med et halvautomatisk våpen og for å ha båret et ladd, uregistrert våpen.

28-åringen risikerer ifølge amerikanske medier en fengselsstraff på opp mot 23 år.

Tory Lanez har ikke kommentert den siste utviklingen, men hevdet i flere spor på sitt siste album at han ikke har gjort det Megan Thee Stallion sier at han har gjort.