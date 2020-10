Putin inviterer krigende utenriksministre til fredssamtaler

Putin hadde samtaler med lederne i de to landene på telefon torsdag, og arrangerer fredag fredssamtaler i Moskva. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov vil lede samtalene.

– Russlands president ber om stans i kampene i Nagorno-Karabakh på humanitært grunnlag slik at det kan utveksles døde og krigsfanger, heter det i en uttalelse fra Kreml.

Konflikten mellom de to landene har blusset kraftig opp siden det brøt ut harde kamper i og ved Nagorno-Karabakh søndag for snart to uker siden.

Russland står på god fot med begge de to tidligere Sovjet-republikkene, men samarbeider tettest med Armenia.

Det er ikke klart om noen av landene vil stille til fredssamtalene i Moskva. Internasjonale ledere har siden konflikten brøt ut tatt til orde for en diplomatisk løsning.

Armenske myndigheter har uttalt at det ikke vil holdes samtaler mellom de to landene så lenge konflikten fortsatt raser.

Striden om Nagorno-Karabakh har vart i flere tiår. Regionen er internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan, men har vært kontrollert av armenske separatister siden en våpenhvile i 1994.