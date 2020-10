Putin har invitert krigende utenriksministre til fredssamtaler

Konflikten mellom de to landene har blusset kraftig opp siden det brøt ut harde kamper i og ved Nagorno-Karabakh søndag for snart to uker siden.

Russland står på god fot med begge de to tidligere Sovjet-republikkene, men samarbeider tettest med Armenia.

Striden om Nagorno-Karabakh har vart i flere tiår. Regionen er internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan, men har vært kontrollert av armenske separatister siden en våpenhvile i 1994.