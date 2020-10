Tyrkiske medier: Fire nordmenn pågrepet for motorsykkeltyverier

CNN Turk og en rekke Alanya-baserte nyhetsmedier melder om pågripelsene torsdag. De fire nordmennene, som er menn tidlig i 20-årene, skal ifølge CNN møte for retten fredag.

De ble pågrepet i en villa de bodde i, like nord for Alanya sentrum. Der ble det ifølge tyrkiske medier funnet to stjålne motorsykler.

De fire nordmennene kobles til ytterligere to tyverier av motorsykler, disse syklene ble funnet av politiet et annet sted.