Facebook har fjernet 276 kontoer med falske profiler som hyllet Trump

Bakgrunnen er Washington Post s artikkel i september om at en Trump-vennlig gruppe kjent som Turning Point Action, betalte tenåringer for å publisere koordinerte støtteerklæringer, noe som er brudd på Facebooks regler. Et selskap som koordinerte innsatsen på vegne av gruppen, er utestengt fra nettverket, ifølge Facebook.

Aktiviteten fra de falske kontoene besto mer i å kommentere nyhetsartikler enn å poste eget innhold, ifølge Facebook. Foruten å hylle Trump og Republikanerne, gikk kampanjen også ut på å kritisere Demokratene og presidentkandidat Joe Biden.

I alt ble 200 Facebook-kontoer, 55 sider og 76 Instagram-kontoer fjernet. Nettverket hadde over 370.000 følgere på Facebook og 22.000 på Instagram.

Både Facebook og Twitter fjerner med jevne mellomrom falske kontoer, både amerikanske og utenlandske, som forsøker å påvirke den politiske debatten og valgkampen.

Nettverket som Facebook nå har stanset, ble aktivt før mellomvalget i 2018. Deretter ble det stille fram til juni i år, da kontoene igjen begynte å publisere synspunkter om blant annet koronapandemien. Personene som styrte kontoene, brukte arkivbilder for å lage falske profiler, hvorav mange ble fjernet av Facebooks automatiserte programvare.

Turning Point Action, en uavhengig lobbygruppe, sier de vil samarbeide med Facebook for «å korrigere enhver misforståelse» om gruppens innhold.