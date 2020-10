Storbritannia innfører passkrav for EU-borgere til neste år

Passkravet innføres i oktober 2021 og gjelder også reisende fra EØS-land og Sveits. De kan ikke lenger bruke nasjonale ID-kort, opplyser den britiske regjeringen torsdag.

– Utfasing av bruken av ID-kort, som er blant de minst sikre dokumentene ved grensen, er et viktig skritt for å gjøre grensen sikrere, sier innenriksminister Priti Patel.

I en oppdatering av grensereglene bekrefter regjeringen at lastebiler som skal ta korteste vei over Kanalen, fra nyttår må ha en egen tillatelse for å kjøre inn i Kent fylke. Planene for dette har ført til oppgitthet blant mange, særlig fra brexitmotstandere. De påpeker at landet går fra å ha åpne grenser mot Europa, til at man ikke engang kan kjøre inn i landets sørøstligste fylke uten å ha papirene i orden.

– Med under tre måneder igjen, må bedrifter begynne å forberede seg på nye prosedyrer, enten vi får på plass en avtale med EU eller ikke, sier Michel Gove, ministeren som har ansvar for å forberede landet på livet utenfor EU. Overgangsperioden etter vinterens utmelding går ut ved årsskiftet.