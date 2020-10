Flue stjal oppmerksomheten fra Mike Pence

Mens Pence og demokratenes visepresidentkandidat sparret om politivold i USA foran TV-kameraene i Salt Lake City, landet en flue på hodet til førstnevnte. Der ble den i mer enn to minutter, og fanget oppmerksomheten til mange seere.

Teamet til presidentkandidat Joe Biden brukte ikke lang tid på å utnytte muligheten.

– Doner 5 dollar og hjelp denne valgkampen med å fly, skrev de, i et ordspill basert på at ordet for flue og å fly er det samme på engelsk.

– Han gikk konsekvent over tiden, ignorerte spørsmål han ikke likte og stilte sine egne, svarte nedlatende så kvinner ville forstå, prøvde å forsvare det uforsvarlige, og likevel fikk en flue all oppmerksomheten, skrev skuespilleren Mark Hamill.

Donald Trump skriver på sin side at visepresidenten hans vant debatten klart.

Mer sivilisert enn presidentdebatten



Kommentatorer i amerikanske medier er enige om at debatten ikke var på langt nær like kaotisk som forrige ukes debatt mellom de to presidentkandidatene.

Blant annet åpnet Pence debatten med å si at det var et privilegium å være på scenen sammen med Harris, og bemerket det historiske i at en afroamerikansk kvinne er visepresidentkandidat.

New York Times peker på at dette er en inngang Trump aldri var i nærheten av under presidentdebatten, som de mener fortonet seg mer som et sjøslag på et utested.

Likevel kritiserer Washington Posts kommentator Robin Givhan visepresidenten for gjentatte avbrytelser av Harris.

Dukket unna spørsmål



Chris Wallace, som er nyhetsanker på den konservative kanalen Fox News og dessuten var moderator for den første presidentdebatten, mener begge kandidatene var gode, men kritiserte dem for å dukke unna spørsmålene de fikk.

Analytikere fra CNN peker på at Pence ikke lyktes særlig godt med den nesten umulige oppgaven han hadde: å forsvare president Donald Trumps håndtering av koronapandemien.



De roser imidlertid Pence for måten han konfronterte Biden og Harris med tidligere uttalelser.

For Harris' del mener de hun klarte seg best da hun snakket om Trump-administrasjonens håndtering av koronapandemien.