Verken Pence eller Harris ville svare på spørsmålene

Debatten mellom visepresident Mike Pence og Demokratenes visepresidentkandidat Kamala Harris åpnet med at Harris kalte Trump-administrasjonens håndtering av coronapandemien den største fiaskoen i av en amerikansk administrasjon noensinne.

– De visste hva som skjedde, og de fortalte det ikke til dere, sa hun henvendt direkte til seerne.

Pence svarte at president Donald Trumps beslutning om å stanse all innreise fra Kina, ga USA et stort forsprang for å koordinere responsen på håndteringen.

Til det svarte Harris at uansett hva de hadde gjort, så har det ikke virket, med henvisning til at 210.000 amerikanere er døde.

Skilt av pleksiglass

Pandemien satte sitt fysiske preg på debatten ved at debattantene satt fire meter fra hverandre, med pleksiglass mellom seg, mens de få tilhørerne satt langt fra hverandre og brukte munnbind.

Avbrytelsene var langt færre enn under forrige ukes debatt mellom Donald Trump og Joe Biden, men begge viste en frapperende evne til å unnlate å svare på de konkrete spørsmålene de fikk fra ordstyrer Susan Page, og heller holde forhåndsplanlagte innlegg.

Visepresidentdebatter pleier ikke å ha stor betydning, men årets debatt er langt viktigere siden begge fort kan ende opp som president, i og med at Biden og Trump er 77 og 74 år gamle, og Trump nå er coronasyk.

Men begge klarte også å vri seg unna spørsmålet om de hadde snakket om muligheten for at de ville måtte overta med sine presidentkandidater.

Pence svarte med å angripe Harris for å undergrave tilliten til coronavaksiner, mens Harris brukte spørsmålet til å fortelle hvor stolt hennes mor ville vært over å se henne nå, den første svarte kvinne som er kandidat til å bli visepresident.

Høyesterettsdommer

Nominasjonen av Amy Coney Barrett var et naturlig debattpunkt, og Pence forsøkte flere ganger å få svar fra Harris på om Demokratene vil utvide høyesterett om de ikke får sin vilje og Barrett blir godkjent.

Harris på sin side påpekte at det er helt galt å presse gjennom en ny høyesterettsdommer midt i et valg, når hundretusener av velgere allerede har avgitt stemme.

Hun brukte også temaet om høyesterett til å angripe Trump-administrasjonen for å ville oppheve helsereformen Obamacare midt i en pandemi.

Hun sa at millioner av mennesker da vil miste retten til helseforsikring hvis de har underliggende sykdommer, og at det vil bli mange i framtiden med underliggende sykdommer på grunn av ettervirkningene av coronaviruset.

Klima, skatt og økonomi

Page hadde gode spørsmål også om andre temaer, som klimaendringer, raseopptøyene og politiresponsen og den økonomiske kollapsen og skatt, men det var vanskelig å holde debattantene på sporet.

Pence beskyldte Harris og Biden for å ville forby fracking – utvinning av skiferolje, for å ville øke skatten for alle amerikanere, og for å ville knuse økonomien med en grønn new deal.

Han framstilte henne som mer radikal enn Bernie Sanders.

– Mer skatt, forbud mot fracking, forbud mot fossilt drivstoff, knusing av amerikansk økonomi, overgivelse til Kina er en oppskrift på amerikansk nedgang, sa han.

Avviste anklagene

Harris avviste alle anklagene – de har slett ikke gått inn for å forby fracking, de vil avvikle Trumps skattereform som ga milliarder i skattelette til de rikeste, men ikke for alle som tjener under 400.000 dollar, og hun gjorde det klart at klimaendringene er en eksistensiell trussel som krever seriøse tiltak.

Harris framholdt også at Trump-administrasjonen har ødelagt USAs posisjon i verden, lagt seg ut med venner og allierte og gjort landet mindre trygt, blant annet ved å trekke seg fra atomavtalen med Iran og beile til diktatorer rundt om i verden.

Hun hevdet også at Trump-administrasjonen har tapt handelskrigen med Kina, blant annet med tap av 300.000 jobber i industrien som resultat.

– Sikker på at Trump vinner

På tampen av debatten viste ordstyrer Page til at Trump ikke har villet love at han vil godta et nederlag ved valget, og hun spurte Pence direkte om hva han i så fall som visepresident ville gjøre.

Heller ikke det svarte han direkte på. Pence sa han var sikker på at Trump vil vinne igjen, og anklaget i stedet demokratene for å ha brukt tre år på å skape tvil om Trumps seier i 2016, for å spionere på valgkampen deres og på å bruke flere år på en riksrettssak som endte med at ingen russisk innblanding ble bevist.

Harris på sin side benyttet anledningen til innstendig å oppfordre amerikanerne til å gå til urnene for å bevare USAs institusjoner og demokrati.

– Vi har makten de neste 27 dagene til å velge kursen for vårt land de neste fire år. Hvis vi bruker vår stemme, vil vi vinne, sa hun.