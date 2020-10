Trusselvurdering stikk i strid med Trumps bilde av USA

President Donald Trump har høstet massiv kritikk for sin manglende vilje til å kritisere tilhengerne av hvit overmakt og de høyreekstreme militsgruppene, men har i stedet gjentatte ganger rettet sitt skyts mot det han omtaler som voldelige venstreekstremister.

Senest under TV-debatten mot Joe Biden gjorde Trump dette, selv etter at FBI-sjef Christopher A. Wray under en høring i Kongressen hadde advart mot voldelige rasister og høyreekstremister.

I den årlige rapporten fra Departementet for innenlands sikkerhet (DHS) slås det imidlertid fast at det er de høyreekstreme som nå utgjør den største trusselen i landet.

Dødelig trussel

– Voldelige tilhengere av hvit overmakt utgjør den mest vedvarende og dødelige trusselen, konkluderer rapporten.

Chad F. Wolf, som er fungerende minister for innenlandsk sikkerhet, bekrefter konklusjonen i sitt forord til rapporten.

– Jeg er særlig bekymret over tilhengere av hvit overmakt, som har vært usedvanlig dødelige i sine avskyelige, målrettede angrep de siste årene, skriver han.

Forsøkte å hemmeligholde

DHS-rapporten passer dårlig inn i Trumps retorikk om at voldelige venstreekstremister skaper anarki i amerikanske byer og at Demokratene vil gjøre USA til et ufritt og sosialistisk land dersom Joe Biden vinner presidentvalget.

Ifølge Brian Murphy, som ble fratatt posten som etterretningssjef i DHS i august, ønsket Wolf og hans nestkommanderende Kenneth T. Cuccinelli å blokkere offentliggjøringen av rapporten, fordi den ville slå tilbake på Trump, skriver New York Times.

Rapporten ble først frigitt etter at Murphy hadde levert et formelt varsel om dette.

Inspirert av Trump

Den tidligere etterretningssjefen anklaget i varselet også departementet for å forsøke å tone ned trusselen fra fanatiske rasister og høyreekstremister i USA.

– Denne trusselvurderingen bekrefter to ting: At hvit overmakt-ekstremister utgjør den største trusselen her i landet, og at de ofte er inspirert av president Trumps retorikk, sier demokraten Bennie Thompson, som leder komiteen for innenlands sikkerhet i Representantenes hus, til New York Times.

Heksebrygg

DHS og FBI advarte i forrige måned om at trusselen fra voldelige ekstremister vil øke fram mot valget 3. november.

DHS tegnet tre mulige scenarioer, ett der valgresultatet raskt blir klart, ett der det drøyer før det er klart og ett der resultatet blir brakt inn for domstolene.

Alla de tre scenarioene innebærer risiko for dødelig vold mellom ulike ekstreme grupper, lød konklusjonen i trusselvurderingen fra departementets New Jersey-kontor.

– Man har et heksebrygg som vi ikke har sett maken til i historien, sa en talsmann for kontoret, Jared Maples, til Reuters.

Russisk trussel

I sin årsrapport trekker DHS også fram hvilke trusler utenfra som USA etter deres mening står overfor, blant annet trusselen om russisk innblanding i valget. Også dette forsøkte ledelsen i departementet ifølge Murphy opprinnelig å underslå.

– Russland er trolig den fremste aktøren som i hemmelighet forsøker å påvirke og som sprer desinformasjon og feilinformasjon, heter det i rapporten.

DHS gir også uttrykk for bekymring over Kinas og Irans kapasitet til cyberkrigføring.