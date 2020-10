Harris viser til at Trump vil avslutte Obamacare

Foran muligheten for at høyesterett kan avvikle retten til abort, understreket Harris at hun er for en kvinnes rett til å bestemme over sin kropp, mens Pence sa han er stolt av å være imot abort.

Harris understreket at det er feil å utnevne en ny høyesterettsdommer nå mens valget allerede er i gang, mens Pence spør tilbake om demokratene har tenkt å utvide høyesterett om de ikke får sin vilje.