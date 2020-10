Harris sier at Trump tapte handelskrigen med Kina

Pence svarte med å si at Biden aldri har kjempet mot Kina, men at Demokratene vil ødelegge økonomien med nye reguleringer og skatteøkninger.

Harris svarte at det var Barack Obama og Biden som reddet USAs bilindustri i 2008, mens Pence stemte imot.

Når det gjelder Kina, insisterte Pence igjen på at Kina er ansvarlig for koronapandemien, og at Kina aldri har villet samarbeide med USA om pandemien.

For å underbygge den mislykte politikken overfor Kina, viste hun til en Pew-undersøkelse at allierte land har støtte tillitt til Xi Jnping enn Donald Trump.