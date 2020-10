Pence viser til at vann og luft er renere enn noensinne

Han fortsatte med å si at Trumps politikk klimapolitikk har ført til nedgang i co2-utslippene trass i at han trakk USA ut av Parisavtalen.

Han beskyldte også Biden for å ville bannlyse fracking, utvinning av olje fra bakken, noe Harris avviste tvert.

Pence innrømmet at klimaet endrer seg, men gjentok at det trengs skogrøkt for å hindre branner i California og sa at det ikke er flere orkaner nå enn for hundre år siden.

Harris på sin side trakk fram at Trump i California sa at vitenskapen ikke vet om klimaendringer er årsak til skogbrannene. Hun kalte klimaendringene en eksistensiell trussel.