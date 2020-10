Harris sier de vil avskaffe skattelette for rike

Etter at Page viste til den vanskelige situasjonen for økonomien nå, svarte Harris at en Biden-administrasjon vil satse på infrastruktur og gratis utdanning på college.

Pence svarte at Trump-administrasjonen står for den beste økonomiske utviklingen på lenge, og hevdet at demokratenes plane om å avskaffe skattereformen vil ødelegge økonomien.