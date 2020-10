Visepresidentdebatten: – Unnlot å svare på spørsmål om presidentkandidatenes helse

Pence svarte med å fortsatte sin argumentasjon om koronaviruset mot Harris og anklaget demokratene for å underminere tilliten til en vaksine.

Harris på sin side snakket om hvor stolt hennes mor ville vært om hun hadde sett henne sitte på denne scenen som visepresidentkandidat.

Page forsøkte igjen og spurte om folket har rett til å vite om presidentkandidatenes helse, uten å få svar.

Harris sa at hvis det er en ting som er typisk for Biden, er det at han er åpen om alt, mens Trump dekker over alt.