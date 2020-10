Første spørsmål i visepresidentdebatten om koronaviruset

På spørsmål fra ordstyreren Susan Page om hva en Biden-administrasjon ville gjøre annerledes, svarte hun at de har en plan med mer testing, utvikling av en vaksine og så videre.

Pence, som leder administrasjonens Coronavirus task force, fikk spørsmål om hvorfor dødsraten er så mye høyere i USA enn nesten alle andre land.

Han svarte at det første Trump gjorde, var å bremse all innreise fra Kina, og at det ga landet et forsprang i kampen mot viruset.

Pence ble også konfrontert med arrangementet i Rosehagen da så mange ble smittet.