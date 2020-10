Trump krever øyeblikkelig krisehjelp til amerikanerne

I en tirade med meldinger på Twitter krever Trump at Kongressen straks vedtar en pakke med utvalgte krisetiltak.

Meldingene han la ut onsdag formiddag amerikansk tid, kom bare sju timer etter at han ga republikanerne i Kongressen ordre om å legge forhandlingene med demokratene om en krisepakke på is. I stedet vil han selv sørge for en krisepakke til amerikanerne etter valget 3. november, sier han.

Stor forvirring

Trumps siste utspill skaper forvirring om hva som egentlig er Trumps strategi, skriver Washington Post.

Like før klokka 10 onsdag morgen amerikansk tid ba han i en Twitter-melding Kongressen om «ØYEBLIKKELIG» å vedta 25 milliarder dollar i krisehjelp til flyselskapene.

En knapp halvtime senere ba han Kongressen gi millioner av amerikanere en kontantutbetaling på 1.200 dollar, samtidig som han skrev at han vil ha øyeblikkelig hjelp til små bedrifter for milliarder av dollar.

– Jeg er klar til å signere med det samme. Hører du Nancy? lød en av meldingene.

Nancy Pelosi er demokrat og speaker i Representantenes hus. Dagen før anklaget hun Trump for å skape fullstendig kaos i Det hvite hus etter at han varslet at forhandlingene om en krisepakke måtte opphøre.

Tiltakene som Trump foreslår onsdag, er allerede inkludert i krisepakken som finansminister Stephen Mnuchin og Pelosi har forhandlet om.

Men Pelosi har tidligere nektet å være med på Trumps forsøk på å vedta bare utvalgte tiltak. Demokratene har hele tiden krevd en sammensatt pakke som inkluderer støtte til lokale myndigheter, matvarehjelp og støtte til arbeidsløse, leieboere og boligeiere.

Svekker økonomien

Trumps blokkering av krisepakken vil svekke USAs hardt koronarammede økonomi ytterligere og gjøre livet vanskeligere for millioner av arbeidsløse amerikanere og småbedrifter.

Halvparten av alle mindre bedrifter trenger mer offentlig støtte det neste året for å overleve, ifølge Den nasjonale organisasjonen for uavhengige næringer.

For 25 millioner arbeidsløse amerikanere sank inntekten med to tredeler da 600 dollar i uken som ble bevilget i den forrige krisepakken, utløp i juli.

Trump besluttet i en presidentordre å gi 300 dollar i uken da krisepakken utløp, men dette beløpet varte bare i seks uker.

Økonomer har advart om at mange familier over hele landet vil slite med å betale regninger, ha råd til mat og unngå å bli kastet ut av boligene sine.

Kort før Trumps plutselig beslutning gjorde sentralbanksjef Jerome Powell det også klart at det er risiko for økonomisk kollaps om ikke staten gir mer støtte.

Flyselskaper i krise

Blant de næringene som håpet på krisepakken som Mnuchin og Pelosi forhandlet om, er flyselskapene som er hardt rammet av pandemien.

I forrige uke sa American Airlines og United Airlines opp 32.000 ansatte, men de gjorde det klart at mange av disse jobbene kunne bli beholdt om krisepakken gikk gjennom.

Bakgrunnen for at Trump satte ned foten, er at et flertall av republikanerne i Senatet er imot flere store krisepakker etter den store på 2.000 milliarder dollar som begge partier ble enige om i mars.

De mener at både næringer og ansatte må tilpasse seg situasjonen og klare seg selv uten statlig støtte.