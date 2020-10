150 milliarder euro flyttes trolig til Frankrike etter brexit

Den raske pengeflommen over Den engelske kanal ved årsskiftet omfatter både franske finansbedrifter som flytter penger hjem fra britiske filialer, og tiltak fra 43 britisk-baserte firmaer som vil sikre at de kan fortsette å operere i Frankrike, sier banksjef François Villeroy de Galhau.

Ytterligere 31 firmaer, de fleste investeringsselskaper, har søkt om å registreres i Frankrike.

Men det er fortsatt noen mindre bedrifter, særlig innen betalingstjenester, elektroniske penger og investeringer, som må få opp farten om det ikke skal bli for sent for dem, sier Villeroy.