Trump tilbake på kontoret

Talsmann Brian Morgenstern bekreftet onsdag at Trump er på kontoret etter at han har oppholdt seg i boligdelen av Det hvite hus siden han ble utskrevet fra sykehus mandag kveld.

En marinesoldat sto onsdag vakt utenfor vestfløyen av Det hvite hus, noe som signaliserer at presidenten er i Det ovale kontor.

Trump er trolig fortsatt smittebærer etter at han testet positivt sist torsdag.

Tjenestemenn opplyser at det er iverksatt nye tiltak for å beskytte ansatte. Blant annet er det innført krav om fullt beskyttelsesutstyr for dem som er tett på presidenten.