Partileder går av i Danmark etter krenkelsessak

Beskjeden kom etter et over seks timer langt møte i København onsdag.

– Jeg har sviktet mitt parti og dermed også offentligheten fordi jeg ikke hadde motet til å erkjenne at det ikke var nok at jeg sa unnskyld til Lotte, men at jeg også var nødt til å være åpen om at det var meg, sa Østergaard da han kunngjorde sin avgang.

Han understreket samtidig at han har gitt partifellen Lotte Rod «sin uforbeholdne unnskyldning og fått hennes tilgivelse», og at det ikke er henne han har sviktet.

Østergaard avløste i 2014 Margrethe Vestager som partileder. Nå overtar Sofie Carsten Nielsen ledervervet i sentrumspartiet, som fungerer som støtteparti for den sosialdemokratiske mindretallsregjeringen.

Ønsker kulturendring

Anklagen mot Østergaard dukket opp for et par uker siden da Lotte Rod først skrev et innlegg på Facebook og deretter uttalte til Danmarks Radio at hun kunne nevne flere eksempler på upassende berøringer. Senere ga hun navnet til dem som hadde gjort dette, videre til partiledelsen.

Onsdag skriver hun i et innlegg på Facebook at det ikke lenger er det som skjedde, som er problemet, men måten det ble håndtert på, ifølge Politiken.

– Jeg er lei meg for at det har endt på denne måten fordi jeg liker Morten. Det viktige for meg er at vi får en kulturendring, skriver hun.

– Mer beskjeden rolle

Kommentatorer mener at Østergaard godt kan fortsette som politiker etter det som har skjedd, men i en mer beskjeden rolle.

– Han går fra å være politisk leder og en superstjerne i dansk politikk til en litt mer ydmyk plassering. Så er det jo ikke sikkert at han i det lange løp vil det, sier politisk kommentator Jarl Cordua.

Østergaard sier selv at han ikke har planer om å gi seg.

Debatten om seksuell trakassering i politiske kretser i Danmark skjøt fart da over 300 kvinner skrev under på et opprop mot sexisme i dansk politikk, som ble trykket på forsiden av Politiken. Blant dem som har fått mest negativ oppmerksomhet er utenriksminister Jeppe Kofoed, som for tolv år siden hadde sex med ei 15 år gammel jente.