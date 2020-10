Chauvin løslatt mot kausjon nesten fem måneder etter drapet på George Floyd

Ledelsen ved høysikkerhetsfengselet Oak Park Heights i Minnesota bekrefter onsdag at Derek Chauvin ikke lenger sitter varetektsfengslet. I rettsdokumentene står det at han er løslatt mot en kausjon på 1 million dollar, noe som tilsvarer over 9 millioner kroner.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters ble han løslatt på betingelse av at han ikke arbeider i politiet og at han ikke kontakter George Floyds familie. Han må også levere fra seg alle våpenlisenser.

Alle de fire politimennene som var til stede under den brutale pågripelsen i Minneapolis 25. mai, er dermed løslatt. Alle fikk sparken dagen etter. Mens Chauvin er siktet for forsettlig drap, er de tre andre siktet for medvirkning. Rettssaken er planlagt å begynne i mars neste år.

Fikk ikke puste

Det var Chauvin som presset kneet sitt mot halsen til Floyd i flere minutter slik at han sluttet å puste. Flere forbipasserende var vitne til hendelsen, som skjedde på åpen gate, og episoden ble filmet. Opptakene viser at han gjentok at han ikke greide å puste hele 21 ganger under pågripelsen. 46-åringen ble erklært død samme dag.

Drapet førte til store demonstrasjoner og opptøyer i en rekke amerikanske byer, og George Floyd er blitt et viktig symbol for bevegelsen Black Lifes Matter ikke bare i USA, men også i andre deler av verden.

De tre andre tidligere politimennene er tidligere løslatt mot 750.000 dollar i kausjon.

Se video: Amerikanere i opprør etter politikveling: Brenner eget flagg (videoen er fra mai)

Skylder på hverandre

Alle måtte for fire uker siden møte i retten, der de la skylden på hverandre.

Chauvin hevdet blant annet at Floyd døde av en overdose fentanyl, og han anklaget to av sine tidligere kolleger for ikke å ha sjekket Floyds tilstand tilstrekkelig mens han lå på bakken.

Påtalemyndigheten avviste Chauvins påstand om en overdose som «latterlig».

En dommer vurderer for tiden en begjæring fra de siktede om at de må stilles for retten hver for seg. Påtalemyndigheten mener at alle fire må stilles for retten samtidig med begrunnelsen at de samarbeidet tett med hverandre under pågripelsen.