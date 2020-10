Gresk nynazistparti dømt for å være kriminell organisasjon

68 medlemmer av Gyllent daggry har vært tiltalt i saken, blant dem partiets grunnlegger Nikos Michaloliakos og sentrale personer i hans nærmeste krets.

Retten i Aten slo onsdag fast at Michaloliakos og sju andre tidligere parlamentarikere ledet en kriminell organisasjon og fant samtidig partimedlemmet Giorgos Roupakias skyldig i drapet på den greske rap-artisten Pavlos Fyssas i 2013.

Stor dag

– Dette er en stor dag for demokratiet, sier Hellas' president, den tidligere dommeren Ekaterini Sakellaropoulou.

– Ekstrem politisk vold hører ikke hjemme i vårt lands gamle demokratiske tradisjon, sier hun.

Landets konservative statsminister Kyriakos Mitsotakis gleder seg også over dommen.

– Kampen mot rasismen og hatet mot annerledestenkende fortsetter. Det er opp til oss å sørge for at demokratiet vinner, dag for dag, sier han.

Migranter og venstreorienterte

Gyllent daggry ble dannet som en ren nynazistisk gruppe på 1980-tallet, men vokste senere til å bli Hellas' tredje største parti.

På 2000-tallet sto partiets milits bak en rekke voldelige angrep rettet mot migranter og venstreorienterte, noe som ifølge onsdagens kjennelse skjedde på ordre fra Michaloliakos og andre ledere.

Michaloliakos og de øvrige lederne risikerer nå minst ti års fengsel.

Partiets ledelse nekter all kjennskap til angrepene og har beskrevet rettssaken og tiltalepunktene som en politisk motivert «konspirasjon».

Symboltung

Amnesty International har bidratt til å dokumentere mange av angrepene Gyllent daggrys medlemmer og tilhengere har stått bak, og ventet i spenning på rettens kjennelse.

– Anklagene mot Gyllent daggrys ledelse, blant annet drapet på Pavlos Fyssas, avdekker en splittelse som ikke bare eksisterer i Hellas, men også ellers i Europa og andre steder, sa lederen for Amnestys virksomhet i Europa, Nils Muiznieks.

– Følgene av denne kjennelsen, i det som er en symboltung rettssak mot et ekstremt høyreparti med en aggressiv holdning mot migranter og menneskerettigheter, vil merkes langt utenfor Hellas' grenser, sa han.

Sammenstøt

Utenfor rettslokalet i Aten hadde rundt 15.000 antifascister, fagforeningsaktivister og representanter fra de fleste andre greske partiene samlet seg for å høre utfallet av saken.

«Knus nazistene» og «Folket krever at nazistene fengsles» lød noen av slagordene under markeringen, som stort sett gikk fredelig for seg.

Da kjennelsen ble lest opp, brøt det ut jubel. Enkelte antifascister i utkanten av demonstrasjonen kastet imidlertid brannbomber og andre gjenstander mot politiet, som var tungt til stede og raskt fikk kontroll over situasjonen ved hjelp av tåregass og vannkanon.