Fire student-dødsfall i England knyttes til «studiedop» – ti personer arrestert

18 år gamle Jeni Larmour er en av de fire som har mistet livet i en antatt narkotika-hendelse ved Newcastle University i Newcastle upon Tyne i England.

Larmour, som hadde flyttet inn på campus 48 timer tidligere, beskrives som en «stjerneelev» av sin tidligere lærer. Hennes medelev, som ikke er navngitt, hadde også nettopp flyttet inn ved universitetet, skriver Daily Mail.

– Jeni var en engasjert elev som hadde klare egne meninger, og var veldig opptatt av rettferdighet. Det er ikke tvil om at hun hadde fått en lys fremtid, og det er med stor sorg at vi mottok beskjeden om at livet så brått tok slutt, sier rektor Graham Montgomery ved The Royal School in Armagh, skolen Larmour ble uteksaminert fra i vår.

Pose med ketamin på rundgang

Larmour ble funnet bevisstløs lørdag morgen, og hennes medelev ble funnet klokken 13 påfølgende søndag.

Ifølge andre studenter ved Newcastle University skal rykter ha begynt å svirre på sosiale medier-appene Snapchat og Whatsapp, om en pose med ketamin som gikk på rundgang blant elevene.

Det ble funnet spor av ketamin i blodet til de avdøde studentene.

Nyheten om dødsfallene kom få dager etter at en 18 år gammel mann og en 21 år gammel mann mistet livet etter å ha tatt MDMA. Det er ikke bekreftet at narkotikumet alene er årsaken til dødsfallene. Vedkommende var studenter ved Northumbria University, som også ligger i Newcastle upon Tyne.

Ti personer arrestert

Politiet har arrestert ti personer i sammenheng med de fire dødsfallene, og det ble gjennomført søk etter ketamin-posen og resterende piller på universitetet.

Ledelsen ved universitetet har advart studentene i kjølvannet av hendelsen.

– Jeg har sendt mail til samtlige av elevene to ganger i løpet av de siste 24 timene. Vi må sørge for at beskjeden når ut til alle, sier rektor ved Newcastle University Chris Day til Daily Mail.