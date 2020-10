Bill Gates: Rike land kan være tilbake til nær normalen neste år

For tiden pågår det et kappløp over hele verden for å utvikle en vaksine mot coronaviruset. Minst 180 forskjellige vaksiner er nå under utvikling.

I et intervju med The Wall Street Journal sier milliardæren Bill Gates at noen land kan nærme seg normalen i løpet av neste år.

– Mot slutten av neste år kan ting være tilbake nær normalen i rike land - det er i beste fall, sier han.

Det kan kun skje om en vaksine er klar i løpet av de første månedene neste år, og at det produseres nok, understreker han.



Gates, som grunnla Microsoft og er en av verdens rikeste menn, har gjennom årene brukt store deler av sin egen formue på vaksiner og andre globale helsetiltak gjennom stiftelsen Bill & Melinda Gates Foundation.

Les også: Helsemyndigheter i USA med ny vaksinestandard – trosser Trump



Internasjonalt kappløp



Det tyske bioteknologiselskapet Biontech og amerikanske Pfizer har overlevert sin fremste vaksine-kandidat til det europeiske legemiddelbyrået EMA.

Dette er den andre vaksinekandidaten som overleveres til EMA for gjennomgang og eventuell godkjenning. Først ute var AstraZeneca i samarbeid med Universitetet i Oxford.

– Vi vet fortsatt ikke om disse vaksinene vil være en suksess, sier Gates til The Wall Street Journal.

Både Russland og Kina arbeider med å utvikle en vaksine, men Gates mener disse ligger langt bak flere av studiene som gjennomføres av vestlige selskaper.

Lederen for Verdens Helseorganisasjon sa tirsdag at en vaksine kan være klar innen utgangen av året.

Les også: Solberg advarer vaksineskeptikere



Alt må klaffe



Bjørn-Inge Larsen, departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet, har tidligere anslått at samfunnet i stor grad vil være tilbake til normalen om et år, om alt klaffer.

Dersom de mest positive anslagene slår til, blir de første vaksinedosene levert til Norge i begynnelsen av neste år. Men derfra er det fortsatt en vei å gå før vi kan senke skuldrene helt.

– Vi vil ikke kunne gjøre mye lettelser i tiltakene den dagen vi får de første vaksinedosene. Det vil trolig komme sent i vaksinasjonen, når mange har tatt vaksine, sa Larsen til NTB i september.