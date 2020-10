Michelle Obama med bønn til folket: – Jeg føler meg ikke trygg

Michelle Obama stiller seg bak presidentkandidat Joe Biden, og går hardt ut mot president Donald Trump i en fersk video. I videoklippet, som ble delt på Joe Bidens youtube-konto, uttrykker hun frykt rundt det å leve i et land styrt av Trump.

– Hvis du er forelder som meg, så føler du på konsekvensene av at presidenten ikke har tatt coronaviruset på alvor. Han presset skolene til å gjenåpne uten å legge en plan og skape trygghet for barna og lærerne, sier Obama.

Michelle Obama forteller videre om døtrenes valg om å studere hjemmefra denne høsten. Samtidig har mange av deres venner vendt tilbake til universitetene, og flere har siden testet positivt på coronaviruset.

(Saken fortsetter under bildet)

I videoen strekker Michelle Obama ut en hånd til usikre velgere, og ber dem ta til vurdering frykten hun og andre mørkhudete i USA lever med hver dag. Foto: Joe Biden/Youtube

– Grunnløs frykt kan koste deg livet

Trumps coronavirus-håndtering er ikke det eneste den tidligere førstedamen kritiserer. USA har hatt en turbulent vår og sommer med corona-pandemien og Black Lives Matter-protestene som ble utløst som følge av drapet på George Floyd 25. mai. Obama strekker en hånd ut til de usikre velgerne og ber dem ta rasekampen til vurdering.

– Du som er usikker, tenk på alle som ser ut som meg og mine forfedre. Tenk på den unge mannen som ikke gjør annet enn å kle på seg hettegenser når han går på jobb. Forestill deg hvordan det er å våkne hver morgen og vite at landets verdier blir møtt med hån, ikke av folket, men av personen som styrer landet, sier Obama.

Obama frykter at fire nye år under den nåværende presidenten vil medføre mer splittelse, økt uro og vold.

– Forestill deg å bli dømt og sett på med skepsis fra den dagen du blir født, kun på grunn av hudfargen din. Å gå rundt i ditt eget land i frykt for at noens grunnløse frykt kan koste deg livet. Jeg frykter hva fire nye år med slik splittelse vil kunne bety for din sikkerhet, sa Obama.

– Frykt og splittelse er sterke våpen

Michelle Obama oppfordrer folket til å stemme på den demokratiske kandidaten Joe Biden, og hevder at en ny periode med Trump som statshode kan styrte landet.

– Frykt og splittelse er sterke våpen, og de kan ødelegge dette landet hvis ikke vi tar grep. Derfor ber jeg enhver amerikaner, uansett om du er republikaner eller demokrat, tenke over hvordan de fire siste årene har utviklet seg. Ikke aksepter fire nye år med kaos mens du ser på at landet mister kontroll, sier Obama.