Trump stanser forhandlinger om krisepakke

Demokratenes flertallsleder i Representantenes hus Nancy Pelosi langer ut mot Trump etter avgjørelsen.

– I dag har president Trump nok en gang vist sitt sanne jeg: Han har satt seg selv først på bekostning av landet med full medvirkning fra de republikanske medlemmene av Kongressen, sier Pelosi, som også beskriver situasjonen i Det hvite hus som «komplett kaos».

Trumps rival til valget, Joe Biden, reagerte også kraftig.

– Trump snur ryggen til hver eneste arbeider hvis jobb ikke er kommet tilbake. Han snur ryggen til familier som strever med å betale leien, få mat på bordet, ta vare på barna, sa Biden.

Lange forhandlinger

Republikanerne og demokratene i Kongressen har i lang tid forsøkt å få på plass en ny økonomisk krisepakke for å dempe virkningene av koronapandemien.

Det hadde vært framgang i forhandlingene mellom Pelosi og finansminister Steven Mnuchin den siste tiden, og Trump var positivt innstilt bare for noen uker siden.

Tirsdag la imidlertid Trump ut en serie Twitter-meldinger der han skriver at han har gitt instruks om å stanse forhandlingene fram til valget 3. november. Han lover imidlertid en stimuleringspakke «etter valget, umiddelbart etter at jeg vinner».

I strid med sentralbanken

Bare timer før Trumps ordre, gjentok sjefen for sentralbanken Federal Reserve, Jerome Powell, at mer pengebruk er nødvendig for å få økonomien på beina igjen etter nedgangen som har gjort titalls millioner amerikanske arbeidsløs og som forårsaket en historisk bratt nedgang i andre kvartal.

Veksten vil komme sterkere og raskere med mer statlig støtte for å beskytte mot ytterligere tap av arbeidsplasser, mens for lite støtte vil føre til en svakere oppgang, med unødvendige problemer for husholdninger og næringsliv, mener Powell.

Prioritere høyesterettsdommer

I stedet anklager Trump Demokratene for ikke å forhandle i god tro, og han skriver at han har bedt Senatets flertallsleder Mitch McConnell om heller å fokusere helt og holdent på å få Amy Coney Barrett godkjent som ny høyesterettsdommer.

– Økonomien går svært bra, skriver presidenten.

Han beskyldte Pelosi for å kreve 2,400 milliarder dollar i bevilgninger som ikke har noe å gjøre med koronaviruset, til «dårlig styrte, kriminalitetsplagede demokratisk styrte delstater».

Demokratene har krevd en ny krisepakke på 3.000 milliarder dollar, men etter at Republikanerne nektet å være med på det, reduserte de kravet til 2.200 milliarder. Republikanerne ville først bare bevilge 600 milliarder, men har etter hvert økt til 1.600 milliarder.

Dempet optimismen

Trumps kunngjøring la en kraftig demper på optimismen i markedet, og ved stengetid tirsdag måtte Dow Jones-indeksen notere en nedgang på 1,3 prosent, den brede S&P 500-indeksen en nedgang på 1,4 prosent, mens teknologiindeksen Nasdaq hadde falt med 1,6 prosent.

Sistnevnte lå an til en oppgang på 0,5 prosent før Trump overrasket med meldingen om at alle forhandlinger om en ny krisepakke er stanset.

Den store stimuleringspakken på 2.200 milliarder dollar som ble vedtatt av demokrater og republikanere i fellesskap og undertegnet av Trump da pandemien brøt ut, inkluderte 600 dollar i ekstra arbeidsløshetstrygd til alle i uka, samt lån og støtte til småbedrifter,

Men alt dette falt bort da programmet utløp i slutten av juli, og forhandlingene om en ny pakke ble vanskelige.