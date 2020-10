Biden driver valgkamp mens Trump er isolert

For bare en uke siden var det en selvsikker Trump som holdt massemøter med jublende tilhengere i Minnesota, Wisconsin og Pennsylvania, mens en forsiktig utfordrer Joe Biden holdt få og mindre møter med strenge forholdsregler mot koronaviruset.

Nå er det omvendt. Tirsdag var Biden først i den evige vippestaten Florida, og siden i Pennsylvania ved minnesmerket for borgerkrigen i Gettysburg, der han advarte mot mørke krefter som vil splitte landet mer enn noensinne siden borgerkrigen for over 150 år siden.

Mens Trump har måttet stille valgkampen i bero mens han behandles for koronaviruset, tar meningsmålingene av og spår enorm seier for Biden om bare fire uker.

Klart og økende forsprang

En meningsmåling fra CNN denne uka gir ham et forsprang på 16 prosentpoeng, med 57 prosent mot 41, mens en NBC-måling gir ham 53 prosent mot 39 prosent for Trump.

Den mer nøkterne gjennomsnittsmålingen til RealClearPolitics, som baserer seg på en rekke av USAs mest pålitelige målinger, lå tirsdag på 51,2 prosent mot 42,2 – et forsprang på 9 prosentpoeng. Den oppdateres daglig, etter presidentdebatten for en uke siden med en tidel eller tre mer per dag for Biden.

Også i delstatene

Målingene i delstatene, der valget avgjøres, går også Bidens vei. Han leder i alle de seks statene som i år regnes som de viktigste vippestatene.

Men han har skaffet seg ledelse også i en rekke andre stater, som de tidligere vippestatene Ohio og Iowa, som hittil var regnet inn i det republikanske hjørnet, og til og med i den fram til nå svært republikanske sørstaten Georgia.

Demokratene har nå begynt å pøse penger inn i republikanske stater som Georgia og Texas i håp om storeslem på valgdagen. 6 millioner dollar investeres i TV-reklame i Texas, der en stadig økende latino-befolkning og stadig større storbyer gjør staten litt mindre republikansk for hvert valg.

Advares mor Clintons feil

Men de advares mot å gjøre samme skjebnesvangre feil som Hillary Clinton for fire år siden, da hun i overmot i de siste ukene av valgkampen satset på å snu republikanske stater i sør og ignorerte det demokratene trodde var en bombesikker blå mur i Midtvesten.

Nesten helt uventet vant Trump de tradisjonelt demokratiske statene Wisconsin, Michigan og Pennsylvania med hårfin margin, og dermed hele presidentvalget.

Hittil har Biden holdt seg til årets vippestater, særlig de tre i Midtvesten som Trump tok, og ikke minst Pennsylvania der han vokste opp.

Twittermeldinger

Mens Biden er på farten, gjør Trump sitt beste for å vise at han fortsatt er på banen med en rekke Twittermeldinger.

Men etter at han selv ble alvorlig syk av korona, og et alvorlig utbrudd lammet Det hvite hus, er det blitt omtrent umulig for ham å få valgkampfokuset bort fra pandemien og hans håndtering av viruset som hittil har kostet 210.000 amerikanere livet.

Men han forsøker fortsatt å nedtone alvoret og fremme sitt kontroversielle syn om at koronaviruset blir tatt altfor alvorlig, mens han framstiller seg selv som en kriger som bekjempet viruset og vant.

Vil flytte fokus

Etter at han mandag ba velgerne ikke være redd for viruset og ikke la det dominere livet, angrep han mediene for ikke å ha mer fokus på det han kaller sine mange suksesser.

– De falske mediene nekter å fokusere på hvor bra økonomien og børsen gjør det, inkludert JOBBER under Trump-administrasjonen. Vi er snart i rekordterritorium, tvitret han tirsdag.

– Alt de vil er å drøfte covid-19, men de vil ikke si det, men vi slo demokratene hele dagen, også, tvitret han videre.

Tvil om presidentdebatt

Trump og Biden skal etter planen møtes til en ny presidentdebatt neste tirsdag, og Trump sier han gleder seg til det.

Men Biden er skeptisk og sa tirsdag at om Trump fortsatt er syk, er det kanskje ikke så lurt å holde debatten.

Under den siste debatten sto Biden fire meter fra Trump, som kanskje allerede da var smittebærer.

To dager etter testet Trump positivt, og retningslinjene til smittevernmyndighetene tilsier at man må være i karantene i ti dager etter å ha blitt smittet, og opp til 20 dager om man har vært syk.