Carson og Kincaid favoritter til Nobels litteraturpris

Den høythengende litteraturprisen har sjelden vakt så mye vrede som da Svenska Akademien i fjor ga den til østerrikske Peter Handke.

Handkes bagatellisering av serbernes overgrep under krigen på Balkan på 1990-tallet og tale i begravelsen til den folkemordtiltalte serbiske lederen Slobodan Milosevic førte til omfattende protester og demonstrasjoner.

– Ved å gi prisen til Handke, ville Akademien vise at de har et syn på litteraturen som ren, og at den står over alt annet. Det fins derfor ingen som av personlige grunner er umulig, mener kulturredaktøren i Sydsvenskan og Helsingborgs Dagblad, Ida Ölmedal.

Kvinnelig forfatter

Verken hun eller kulturredaktøren i Svenska Dagbladet, Lisa Irenius, venter en like omstridt prisvinner i år, men trekker fram den metoo-anklagede sørkoreanske poeten Ko Un som en eventuell kandidat.

Kulturredaktør Björn Wiman i Dagens Nyheter tror årets pris vil gå til en kvinnelig forfatter utenfor Europa, som ingen kan stille spørsmål ved, verken av litterære eller ideologiske grunner.

Han holder en knapp på den 70 år gamle canadiske poeten Anne Carson, eller muligens også den 71 år gamle amerikanske forfatteren Jamaica Kincaid, som er oppvokst på Antigua.

Irenius og Ölmedal har også Carson og Kincaid som favoritter.

– Jeg håper på Kincaid. Hun har en gedigen og sammenhengende gjerning bak seg, og hun er fortsatt produktiv. Hun er ingen pensjonist, det er alltid kult, sier Ölmedal.

Kroatisk favoritt

De to litteraturkritikerne Sara Abdollahi og Henrik Sahl Johansson mener derimot at årets pris bør gå til den 71 år gamle kroatiske forfatteren Dubravka Ugrešić.

– Hun er pessimistisk, lynskarp og graver i sorgen, samtidig som hun er morsom, mener Abdollahi.

– Ingen nålevende forfatter har som henne lykkes med å fange bevegelsen mellom minner, historie og litteratur, og ingen har med samme presisjon beskrevet den kollektive glemselens mekanismer, mener Sahl Johansson.

Ingen fest

Uansett hvem som vinner, så blir det ingen storslått gallamiddag i Stockholm til ære for vedkommende. Årets nobelfest er innstilt på grunn av koronapandemien, men Irenius tror ikke at prisen vil få mindre oppmerksomhet av den grunn.

– Det er kunngjøringen som er nyheten, det andre er mer en påminnelse. Selv om det rett nok kan være litt leit for prisvinneren, sier hun.

Ölmedal foreslår at festen blir innstilt for godt.

– Ved å ha en glorete galla understrekes det at man feirer hele personen, og ikke bare personens litterære gjerninger. Det resulterer i debatter i tråd med den vi hadde i fjor, sier hun.