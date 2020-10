Demokratisk senatorkandidat i North Carolina hadde sidesprang

Cal Cunningham har gode sjanser til å slå ut den republikanske senatoren Thom Tillis i et valg som er kritisk for Demokratenes ambisjoner om å skaffe seg flertall i Senatet.

For noen dager siden kom det fram at han hadde utvekslet seksuelt pregede tekstmeldinger med en rådgiver, men nå viser det seg at forholdet i sommer var mer konkret enn det.

Cunninghams sidesprang vil nå vise hvor mye velgerne bryr seg om kandidatens privatliv der begge parter er med på det.

Cunningham er en tidligere oberstløytnant i hæren med en sunn og frisk framtoning, som er ansett som den perfekte kandidaten for Demokratene om de vil gjøre seg gjeldende i konservative sørstater som North Carolina.

Men tekstmeldingene mellom ham og rådgiveren står i kontrast til bildet av en kjærlig familiemann, med kone og to tenåringer.

Cunningham selv beklager dypt, men understreker at han ikke vil trekke seg.

Dersom Joe Biden vinner presidentvalget, blir det avgjørende for ham at Demokratene også har flertall i Senatet for å få gjennom lovgivningen han ønsker.

Republikanerne har i dag flertall med 53 mot 47 senatorer, og meningsmålingene den siste tiden viser at Demokratene har gode sjanser til å øke med fire, blant dem Cunningham.